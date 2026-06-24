Двама 18-годишни шофьори се удариха в Русе, единият е с опасност за живота

Млад шофьор е с опасност за живота след катастрофа в Русе, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден в 1:15 часа. Тежката катастрофа е станала на бул. "Липник" в Русе. По първоначални данни 18-годишен шофьор на лек автомобил се удря в друга кола, управлявана от младеж, който също е на 18 години.

След сблъсъка първият автомобил се ударил в крайпътно дърво, едно от колелата му се е отделило и е нанесло материални щети на паркирано превозно средство.

При инцидента е пострадал водачът на колата, която се е ударила в дървото. Той е транспортиран от екип на Спешна помощ в Университетската болница "Канев", където е настанен за лечение. Състоянието му е тежко и е с опасност за живота.

Другият водач не е пострадал. Извършените му проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества са с отрицателни резултати. На пострадалия шофьор са издадени талони за медицинско изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Причините за инцидента се изясняват, каза още Малчева, цитирана от БТА.