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КНСБ: Ще има реакция, ако държавните служители ще плащат осигуровки

Очаква се проектобюджета за тази година да бъде публикуван днес

24.06.2026 | 11:43 ч. 50
БГНЕС

БГНЕС

Президентът на КНСБ Пламен Димитров е категоричен, че ако новия бюджет предложи държавните служители сами да си плащат осигуровките, ще има съответни реакции.

“Ако държавните служители започнат да си плащат осигуровките сами, какъв е смисълът тогава от Закона за държавния служител, след като той ще остави само вреди и никакви ползи за тях. Ако видим това днес в бюджета, очевидно няма да сме доволни и ще подготвим реакции”, каза Димитров по повод публичния дебат и намерения на изпълнителната власт и на част от опозицията относно осигурителните вноски на държавните служители.  

Димитров добави, че КНСБ се противопоставя на подхода и на начина, по който “се сервира това”. Президентът на КНСБ добави, че синдикатите очакват сериозни консултации и разчети за предложенията относно държавните служители.

“Ако управляващите вървят в тази посока, съвсем спокойно и официално предлагаме да се разгледа отпадането на Закона за държавния служител и всички да минат по трудови правоотношения и да имат права на сдружаване, колективно договаряне, стачка, на допълнителен труд, където решат”, заяви още Димитров.

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Той каза още, че държавните служители нямат правомощията, които имат работещите в непубличния сектор. “Те нямат право на допълнително трудово договаряне, ефективни стачни действия са забранени, на тях не им се плаща клас прослужено време, допълнителното материално стимулиране не се плаща във всички администрации”, изброи Димитров.

Днес около 16 часа Министерството на финансите ще публикува проектобюджета за 2026 година. / БТА

 

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Тагове:

Бюджет 2026 КНСБ държавни служители осигуровки Пламен Димитров
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