Иво Христов за убийството на Георги Кузев: Правосъдието се гради на личната отговорност

Правосъдието се гради на личната отговорност, написа вицепремиерът Иво Христов във фейсбук профила си по повод убийството на Георги Кузев в Пловдив.

„По повод убийството на Георги Кузев в Пловдив. Намирам за опасна индулгенция да наричаме “деца” малолетните садисти, които сами са режисирали, извършили и документирали престъплението си. Правосъдието се гради на личната отговорност. Всички есета за родителите, образованието, държавата и прочее имат смисъл на ниво превенция, но когато имаме толкова брутално деяние, трябват ясни думи, правни квалификации и адекватни решения. Подкрепа за съдия Петко Минев”, пише още Иво Христов.

Вчера Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, арестувани за убийството на 37-годишен мъж на Младежкия хълм, на 4 август, в града.