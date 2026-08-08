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Иво Христов за убийството на Георги Кузев: Правосъдието се гради на личната отговорност

Намирам за опасна индулгенция да наричаме “деца” малолетните садисти

08.08.2026 | 15:45 ч. 179
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Правосъдието се гради на личната отговорност, написа вицепремиерът Иво Христов във фейсбук профила си по повод убийството на Георги Кузев в Пловдив.

„По повод убийството на Георги Кузев в Пловдив.  Намирам за опасна индулгенция да наричаме “деца” малолетните садисти, които сами са режисирали, извършили и документирали престъплението си.  Правосъдието се гради на личната отговорност. Всички есета за родителите, образованието, държавата и прочее имат смисъл на ниво превенция, но когато имаме толкова брутално деяние, трябват ясни думи, правни квалификации и адекватни решения. Подкрепа за съдия Петко Минев”, пише още Иво Христов.

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Вчера Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, арестувани за убийството на 37-годишен мъж на Младежкия хълм, на 4 август, в града.

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Тагове:

Иво Христов Георги Кузев ПЛОВДИВ убийство
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