Историк: Това е цар Самуил, има пълен консенсус сред учените

Цар Самуил е една от най-забележителните фигури на българската история. Неговата смърт при вида на неговите ослепени войници го прави една от най-емоционалните фигури. За България е изключителен успех да приемем неговите тленни останки тук", заяви историкът доц. Петър Николов специално за Bulgaria ON AIR от площад "Александър Батенберг".

По думите му стигаме до днешния исторически ден след дългогодишни преговори с гръцкото правителство.

"В крайна сметка усилията на няколко български правителства се увенчаха с успех."

"Има пълен консенсус сред всички сериозни учени, археолози и историци в България и Гърция - неговият откривател веднага го идентифицира като цар Самуил. Основните аргументи са много, преди всичко е мястото, на което е погребан, възрастта на костите, зарастването накриво на ръката след счупването. Облечен е бил с дивитисион с две птици, това е царска дреха. 99,99 процента това е цар Самуил, трябва да престанем с подозренията", обясни доц. Николов.

Събеседникът уточни, че споразумението е постоянно и у нас той вече намира своя вечен дом.

Доц. Николов посочи, че голяма следа оставя трагедията в историята - ослепяването на войниците на Самуил, която е вдъхновявала стотици творци през годините и е издълбала следа в българската идентичност.

За Самуил е имало памет през цялата история, докато повечето средновековни владетели са забравени и в по-ново време са открити, изтъкна историкът. За Самуил е имало спомен през всички векове.

Според него съседите ни от Северна Македония са притеснени от случващото се, и то с основание.

"Идентичността на цар Самуил зависи и от това какво твърди светът. Македония е сама в света с настояването си, че неговото царство не е имало български характер. Българо-македонската историческа комисия, която беше буквално саботирана от македонското правителство, тя разгледа въпроса за цар Самуил и излезе с позиция, че неговото царство е било от български характер", подчерта доц. Николов.