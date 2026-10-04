Пловдив се сбогува с Илиян Филипов на 7 октомври

Поклонението пред бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов ще се състои на 7 октомври от 11:00 часа в ритуалната зала на Траурен парк "Север" на Рогошко шосе. Това съобщиха от транспортната компания PIMK, на която Филипов също беше собственик.

"С огромна болка и дълбока скръб съобщаваме, че дойде моментът, в който трябва да се сбогуваме с Илиян Филипов - човек, който остави ярка и незаличима следа, не само в сърцата на хората, които го познаваха, но и в историята на Пловдив и българския футбол", написаха от компанията във Facebook.

"Нека го изпратим с тишина, достойнство и обич"

От PIMK канят всички, които искат да се простят с Филипов, да присъстват на поклонението.

"След себе си оставя не просто име и биография, а спомени, дела, любов и вдъхновение. Оставя частица от себе си във всеки, когото е докоснал с думите, добротата и присъствието си", се казва в съобщението.

От компанията допълват, че в последния си път той ще бъде изпратен от хората, които са го обичали, уважавали и ценили.

"Нека го изпратим с тишина, достойнство и обич. Защото хора като него не си отиват истински. Те остават в спомените ни, в думите, които ще продължим да казваме за тях, и в следата, която са оставили след себе си", пишат още от PIMK.

Разследването на убийството продължава

Илиян Филипов беше застрелян в Пловдив на 30 септември. Разследването на убийството продължава, като полицията проверява различни версии, включително евентуална съпричастност на други лица.

За престъплението беше задържан Славчо Мегеров, който според директора на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов е бил установен като заподозрян само часове след убийството.

По данни на полицията Филипов и Мегеров са имали финансови отношения в миналото, а последният известен контакт между тях е бил около две седмици преди убийството.

Разследващите продължават да изясняват точния мотив и обстоятелствата около престъплението, както и дали в него са замесени други лица.