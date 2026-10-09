Керемедчиев: България може да има проблеми с доставките на горива

Бившият зам.-министър Милен Керемедчиев обърна внимание, че след атаката с дронове в Черно море рискът търговията по вода да бъде блокирана е огромен. Той добави, че дори може да се направи паралел с кризата, която продължава в Ормузкия проток.

"Там, поради постоянния обстрел на кораби, застрахователните компании бяха добавили т.нар. военен риск към премиите, което оскъпи неимоверно много превозите. Даже и когато проливът е отворен, корабособствениците се въздържат да извършват плавания с товари, защото те първо се оскъпяват много, второ - опасността за екипажа е много голяма. Същото се случва и в Черно море.В рамките на последните 5 дни виждаме 4 кораба, които бяха ударени. Тези постоянни удари срещу търговски кораби доведоха до това, че такава допълнителна военна премия беше добавена и към корабоплаването в Черно море, което оскъпява с десетки хиляди долара превоза на един товар. Българските пристанища много скоро ще започнат да изпитват тежки проблеми с възможностите за приемане и обслужване на товари. Това пряко ще удари възможностите на България да търгува, използвайки своите морски пътища”, обясни пред БНР експертът.

Доставките на петрол

Керемедчиев припомни, че доставките на петрол за "Лукойл" идват предимно с корабни превози. Пристанището във Варна обслужва и насипни товари, и контейнерни превози. Бившият зам.-министър предупреди, че можем да имаме сериозни проблеми с доставките на горива за обслужване от "Лукойл", а също така и с доставките на насипни товари.

Според него за справяне с кризата е необходима да се създаде оперативен щаб, който да следи тези инциденти в нашата морска и въздушна територия.

“Ние в момента по-скоро бягаме след събитията. Трябва да има такъв орган в МС, който постоянно да следи работата и на силовите структури, и на МВнР, но и на спасителните служби, защото според мен те ще бъдат натоварени в следващите месеци поради зачестяващите инциденти и ще трябва да се реагира мълниеносно за спасяването на човешки животи”, добави Керемедчиев.

Според него след като се случи някакъв инцидент, ние действаме панически, като се работи на парче. Той е категоричен, че спешно трябва да има твърда и ясна политика относно възможностите за противодействие на такъв тип нападения.

Керемедчиев е на мнение, че България трябва да получи информация от своите партньорски служби за движението на дронове и инцидентите в Черно море.

В рамките на следващите дни правителството ще бъде поставено под натиск да обяви някакви резултати”, подчерта Керемедчиев.