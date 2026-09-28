РСМ не пусна депутата Ангел Георгиев за делото срещу Ива Михайлова

Председателят на Комисията по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев („Възраждане“) не е бил допуснат в Република Северна Македония (РСМ) за делото срещу Ива Михайлова. Това написа самият Георгиев във фейсбук.

В Кочани продължава делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, за участие в автомобилна катастрофа, при която има загинал човек.

Михайлова е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието, в което няколко души, включително тя самата, са пострадали, е станало в началото на октомври 2025 г. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

„Днес тръгнах на поредното дело срещу Ива Михайлова.. Срещу нея водят съдебен процес в Македония и не я допускат за лечение у нас, заради което тя може да остане инвалид“, пише Ангел Георгиев. Той обяснява, че на границата е спрян и не е допуснат да отиде на заседанието по делото, защото има за плащане съдебни разноски и когато ги плати, тогава може да влиза в РСМ.

„Разноските са за бутафорно дело, образувано срещу мен като част от група на „Възраждане“, посетила Каймакчалан. Македонските органи са образували делото без да ме известят за това. Без да ми дадат право на адвокат, без да мога да се запозная с материалите по делото, без да имам право на защита и т.н.“, посочва депутатът.

По думите му неговата самоличност е била установена по снимки в социалните мрежи и по снимки от сайта на Народното събрание. Няма точна локация, на която сме нарушили държавната граница и сме влезли нелегално, няма и как да има, защото групата ни не е направила това, подчертава председателят на Комисията за българите извън страната. Те не били уведомени нито че се е водило дело, нито за резултата от него, нитофче трябва да платят разноски по делото.

„Абсурдът е пълен, защото вече 2 пъти ходих на дела на Ива Михайлова и никой не се беше сетил за тези съдебни разноски и бях допуснат свободно. Сега обаче, някой в РСМ е решил да ми попречи да подкрепя Ива морално. Още по-скандалното е, че съм действащ депутат и председател на парламентарната Комисия за българите извън страната“, пише депутатът.

Той ще поиска от българското МВнР да постави остро случая и да запознае европейските институции, както и да реагира пред македонската страна. Ще сезира и българските евродепутати. „ Време е българската държава да заеме по-твърда и непримирима позиция относно дискриминацията спрямо изявените българи в Македония и спрямо антибългарската медийна и политическа истерия, завладяла съседната държава“, завършва публикацията си Ангел Георгиев.