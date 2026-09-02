Мицкоски настоява България да екстрадира бащата на Ива Михайлова

Премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски очаква България да действа по заповедта за арест на бащата на Ива Михайлова и да го екстрадира в Северна Македония. Там той ще излежи 12-годишна присъда за деяние, свързано с опит за убийство, предаде БГНЕС.

Реакцията на Мицкоски идва, след като лицето, въпреки че е издирвано в Северна Македония, се появи в българските медии и говори публично за съдебното производство, водено срещу дъщеря му в Кочани.

"Имаме заповед за арест и очакваме нашите партньори да действат в съответствие с партньорството, защото сме партньори с източния ни съсед в друг съюз, наречен НАТО", каза Мицкоски.

Той заяви, че очаква лицата, издирвани по заповедта, които са заподозрени или осъдени за престъпления или криминални престъпления, да бъдат екстрадирани и да бъдат изправени пред правосъдието.

"Само по този начин всеки може да докаже вината или невинността си", добави министър-председателяр.

Случаят отново се появи в общественото полезрение, след като бащата на Ива Михайлова направи медийна изява в България, където говори за производството, водено срещу дъщеря му пред съда в Кочани.

При катастрофата Ива Михайлова е получила сериозни увреждания на гръбначния стълб. По данни на нейни близки и експерти необходимото лечение не може да бъде проведено в Република Северна Македония. Въпреки това две съдебни инстанции в страната не са разрешили на 23-годишната жена да напусне страната, за да продължи лечението си в България.

Случаят предизвика реакция от българските институции. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред генералния секретар на Съвета на Европа. Премиерът Румен Радев съобщи, че България подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония заради случая.