Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека със случая на Ива Михайлова

Президентът Илияна Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония. Тя изтъкна, че в страната продължава да бъде упражняван системен институционален натиск и дискриминационно отношение, основани на етнически произход.

„За нас е недопустимо в 21 век хора да бъдат отстранявани от работа или недопускани до университет заради своя произход, да бъдат пребивани заради българския си произход. В Северна Македония ще влезе в сила и закон с обратно действие, който ще наруши свободата им на сдружаване", посочи държавният глава.

Йотова запозна Тюрк със случая на Ива Михайлова - 23-годишна жена със северномакедонско и българско гражданство, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес в Кочани. Президентът заяви, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да бъде лекувана в България, или да бъде изпратен медицински екип от България за консултация, но северномакедонската страна не се е съгласила. Миналата седмица Йотова представи случая пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе.

Президентът поздрави Тюрк за активната му дейност за защита на човешките права, заявявайки, че те не са даденост и трябва постоянно да се отстояват, особено в контекста на конфликтите от последните години. Тя изрази съжаление, че на моменти вече приети документи за защита на правата се поставят под въпрос. Йотова постави и въпроса за защитата на човешките права в ерата на изкуствения интелект, подчертавайки необходимостта от разработване на адекватни политики успоредно с развитието на технологиите.