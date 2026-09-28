Белобрадова от Кочани: Тук сме, за да подкрепим Ива Михайлова психически

Депутатът от “Демократична България” Елисавета Белобрадова е част от делегацията български депутати, които присъстват на заседанието по делото в Кочани срещу подсъдимата Ива Михайлова.

Белобрадова е категорична, че присъствието на народните представители е да подкрепят психически младата жена, а не за да коментират делото и случващото се в съдебната зала. Депутатът от ДБ е и заместник-председател на Комисията по политиките за българите извън страната Елисавета Белобрадова.

"Не сме тук, за да коментираме делото. Не сме тук, за да коментираме какво се случва в съдебната зала. Единствено сме тук, аз и моите колеги от различни парламентарни групи, за да подкрепим Ива Михайлова психически, да знае, че държавата е с нея и най-вече да съблюдаваме човешките права, защитата на човешките права", каза Белобрадова и изрази надежда, че "всичко ще завърши според законите и според правото”.

В отговор на въпрос дали трябва да се търси международна защита, Белобрадова изказа мнение, че това не трябва да се случва с намеса на държавни институции от чужди държави, като напомни, че Република Северна Македония е суверенна държава и има независима съдебна власт.

"Всеки политически коментар в този случай според мен би навредил. Единственото, което трябва да кажем, е, че трябва във всички случаи да подкрепим Ива с всичко, с което можем. Да говорим с всички европейски институции и да се обърнем към властите на Република Северна Македония, за да им кажем, че човешките права са неизменна част от стремежа на това да бъдеш част от Европа", добави Белобрадова. / БТА