Войната в Украйна вече поставя България пред заплахи, които не се измерват само с разстоянието до бойните действия, а и с възможностите на държавата да защити собствените си интереси. Четири атакувани кораба за една седмица, един потънал, изчезнали моряци и все повече въпроси за сигурността в Черно море. Черно море, което все по-осезаемо се превръща в пространство, в което военният конфликт застрашава не само сигурността на корабоплаването, но и икономическата стабилност на държавите в региона.

Близо тричасовото изслушване в Народното събрание показа, че институциите могат да реагират при инцидент, но не могат да гарантират предотвратяването на следващия. България няма пълно радиолокационно покритие на изключителната си икономическа зона, произходът на дроновете остава недоказан, а правителството търси помощ от НАТО и Европейския съюз и преговаря с Румъния и Турция за безопасни морски коридори.

В същото време премиерът Румен Радев допуска, че атаките са целенасочени, което поставя още по-сериозно въпроса кой избира мишените и с каква цел.

На този фон правителството уверява, че няма непосредствена заплаха за корабите, обслужващи българските пристанища. Но всяка следваща атака поставя под съмнение доколко подобни уверения могат да бъдат достатъчни.

България е изправена пред нова реалност, в която заплахите могат да достигнат до непосредствена близост до нейните брегове, без страната да е пряка страна във войната.

Способността да спасиш екипаж след нападение не е същото като способността да предотвратиш самото нападение. А след случилото се през последните дни големият въпрос вече не е само кой атакува корабите в Черно море, а дали България и нейните съюзници са готови да предотвратят следващия удар.

Гледайте във видеото дебат по темата в студиото на „Директно“ с доц. Георги Цветков, експерт по национална сигурност и отбрана и Мария Симеонова, директор на софийския офис на Европейския съвет за външна политика.