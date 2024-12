Падащ астероид освети небето в Якутия ВИДЕО

Жителите на град Олекминск публикуваха видеоклипове в социалните медии, показващи подобен на комета обект, който осветява нощното небе, докато минава над сибирската република Якутия в Русия. Те са успели да видя опашка, подобна на комета, и светкавица.

Властите в Якутия са били нащрек при приближаването на астероида, но потвърдиха, че не са докладвани щети след падането му, съобщава Euronews.

Според Европейската космическа агенция (ESA) астероидът има диаметър от 70 сантиметра и е открит приблизително 12 часа преди появата му. Те добавиха, че “благодарение на наблюденията на астрономи от цял ​​свят, нашата система за предупреждение успя да предвиди това въздействие с точност до +/- 10 секунди“.

☄️ Asteroid #C0WEPC5 (temporary designation) entered Earth's atmosphere at 16:15 UTC/17:15 CET, creating a fireball over Yakutia witnessed by people in the region.

The object was discovered roughly 12 hours ago and is thought to have been around 70 cm across.

