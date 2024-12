Олаф Шолц призова Европа да помогне за възстановяването на Сирия

Канцлерът на Германия Олаф Шолц обеща помощ за възстановяването на Сирия след падането на режима на Башар Асад, предаде ДПА.

Във видео, публикувано в социалната мрежа Х, Шолц каза, че Европа ще помогне за възстановяването на Сирия.

“След години на страдания заради гражданско война сирийците заслужават един живот на свобода и сигурност, заяви канцлерът. Новите управници на тази страна трябва да гарантират това, добави Шолц.

"Ще работим с тях на тази основа", каза Шолц.

Той заяви още, че сирийците, които "са се интегрирали" в Германия, са "добре дошли" да останат в неговата държава, отбеляза Франс прес. / БТА

Huriyah! Freedom! - This cry echoed through Syria and many German cities. After all the suffering, all Syrians deserve a life in freedom and security. We are working with our partners to realise their hope: freedom for their homeland at last! pic.twitter.com/YxpT4eY3T9