Орбан: Зеленски трябва сам да реши за прекратяването на огъня

Унгарският премиер Виктор Орбан коментира, че предложението за прекратяване на огъня в Украйна по време на Коледа все още е валидно и украинският президент Володимир Зеленски трябва да поеме отговорност дали да го приеме или не.

"Предложението за прекратяване на огъня е на масата. Вземете го или го оставете. Това е ваша отговорност", написа Орбан в социалната мрежа X.

We will not respond to any provocation. There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility. https://t.co/TIQAs7M3Im