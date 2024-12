Украински дрон или руската противовъздушна отбрана свалиха самолета в Казахстан?

Руската противовъздушна отбрана най-вероятно е причинила катастрофата на пътнически самолет Embraer 190 по време на атака в Чечня. Такива твърдения се появиха в социалната мрежа Х. Не се цитират обаче официални източници.

"Руснаците повредиха азербайджанския пътнически самолет със зенитно-ракетни комплекси. След това самолетът се разби в Казахстан". Това заявява Андрий Коваленко, директор на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна в Telegram.

"Русия е трябвало да затвори въздушното пространство над Грозни, но не го е направила. Самолетът е повреден от руснаците и е изпратен в Казахстан, вместо да кацне аварийно в Грозни и да спаси човешки живот", пише Коваленко.

Но това не е единствената подобна версия. Според Haqqin.az отговорен за катастрофата може и да е украински дрон.

Според изданието полетът Баку-Грозни е можел да бъде атакуван от дрон в руското въздушно пространство. В същото време пилотите вероятно не са подозирали нищо. Във видеото, публикувано от изданието, се виждат странни неща по опашката на самолета. Дупките са подобни на тези, останали след обстрел или експлозия с поразяващи елементи. Дали версията ще се потвърди, ще се разбере след проучване на черната кутия.

Even pro-Kremlin media speculating the terrible tragedy of the Azerbaijani plane that crashed in Kazakhstan might have been shot up by Russian air defense. Look at what looks like bullet holes in the fuselage. No way to confirm at this point but if confirmed, another mass killing… pic.twitter.com/bW4YqiNJ76

Според услугата за проследяване на полети Flightradar самолетът е излетял от Баку, стинал до руския град Каспийск и след това прелетял през Каспийско море. Освен това маршрутът му е неясен; данните от самолета се появяват отново край брега, малко преди падането. Самолетът беше пренасочен към Махачкала поради мъгла в Грозни. Известно е, че пилотите три пъти са се опитвали да приземят самолета в Грозни. Субхонкул Рахимов, оцелял пътник, каза, че за трети път „нещо е избухнало“. Той не е сигурен дали експлозията е станала вътре в самолета. Мъжът посегна към спасителната си жилетка, в нея имаше дупка, „беше пробита от парче шрапнел“.

