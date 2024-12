Анализатори разкриват свален ли е самолетът на азербайджанските авиолинии ВИДЕО

Пилотите на самолета Embraer на азербайджанските авиолинии се бориха с всички сили да насочат ударения си самолет към аварийно кацане, използвайки само тягата на двигателя, след като загубиха всякакъв друг контрол. Видео от преди и след катастрофата показва, че шрапнели са проникнали в задната част на самолета, извеждайки от действие и трите паралелни хидравлични системи, които движат контролните повърхности на крилата и опашката на самолета, казаха авиационни експерти.

Непотвърден препис от размяната на реплики между пилотите и авиодиспечерите в Грозни предполага, че те са докладвали за „въздействие“, което първоначално са помислили за сблъсък с птица, докато са се отклонявали от чеченския град, тъй като видимостта там е била твърде лоша.

„Нашите контроли не работят. Сблъсък с птици в кабината“, казал един от пилотите на контрольора. Малко преди удара те са съобщили за загуба на GPS сигнал и са поискали радарно насочване. Русия и други държави заглушават сателитните сигнали по военни причини, но загубата на навигация изглежда не е свързана с извънредната ситуация.

#BREAKING: New information and footage confirms that Azerbaijan Airlines Flight 8243 which crashed in Kazakhstan was hit by Russian surface-to-air missile, according to Azerbaijani government sources - Euronews pic.twitter.com/G9v5uTup8O