Мистериозно петно на ръката на Байдън: Какво не е наред със здравето му?

Мистериозно петно се появи на ръката на Джо Байдън на последната му поява в Белия дом. А след изказването му за Джими Картър, в което отново бъркаше думите си и белегът на долната му устна, забелязан по време на брифинг за атентата в Ню Орлиънс, теориите какво не е наред със здравето му отново започнаха да се разпространяват онлайн.

82-годишният президент беше домакин на тържество в държавната трапезария в Белия дом в четвъртък, отбелязвайки рекордния брой федерални съдии, назначени по време на неговия мандат. Именно тогава зрителите със зорки очи забелязаха, че президентът има неприятен белег на лявата си ръка. Петното с размер на монета беше тъмно лилаво на цвят и приличаше на синина, която беше частично покрита с грим.

Синината предизвика вълна от теории на конспирацията онлайн, включително, че наскоро той е приемал интравенозни лекарства.

„Вените на гърба на ръката са най-лесни за намиране“, пише един потребител онлайн.

Снимка: Getty

Президентът празнуваше утвърждаването на 235 от своите кандидати за съдии.

„Знам, че те ще продължат да поддържат основополагащите принципи на нашата нация за свобода, справедливост, равенство – и ще го правят за десетилетия напред“, каза Байдън. „Тези съдии ще бъдат независими, ще бъдат справедливи и ще бъдат безпристрастни и ще зачитат върховенството на закона. И най-важното – никога не съм предполагал, че ще кажа това – те ще спазват Конституцията.“

Здравето на 82-годишния президент отново се коментира както в САЩ, така и по света, след като The Wall Street Journal публикува материал на 19 декември, в който разкри как помощниците на Байдън са се справяли с един „отслабнал“ президент още от началото на мандата му. Според статията помощниците е трябвало да повтарят очевидни инструкции на Байдън, като например как да слезе от сцената.

Загрижеността за натъртената ръка идва само часове след поредната поява, която предизвика страхове за здравето на президента. Той се появи с белег на устната си по време на брифинг за атентата в Ню Орлиънс.

Байдън отиде в Кемп Дейвид в сряда вечерта, където се обърна към страната относно вдъхновената от ISIS атака, която уби най-малко 14 жертви в ранните часове на деня на Нова година на прочутата Bourbon Street в Ню Орлиънс. Но някои от наблюдаващите бързо забелязаха малка разлика в лицето му - което доведе до дискусии на X относно цялостното му здраве.

„Байдън изглеждаше ужасно“, сподели един зрител в X. „Изглеждаше така, сякаш може да е паднал на долната си устна. Изглеждаше подут и насинен.“

Друг зрител тагна Fox News и попита: „Когато президентът Байдън дойде и даде актуална информация днес, какво не беше наред с лявата страна на челюстта и устната му? Бил ли е на зъболекар? Паднал ли е или е получил малък инсулт? Нещо не е наред."

Трети зрител се включи и тагна акаунта на Белия дом, добавяйки: „Байдън изглеждаше сякаш е паднал и не е можел да стане преди обръщението си“.

"Вижте устната му.... той също има белег над устната си от лявата страна на лицето си", добавиха те. „Не мога да съм единственият, който забелязва това!!“

