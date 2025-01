Байдън с нападки към репортери: Познавам повече световни лидери, отколкото някой от вас

В една от последните си изяви като президент, преди да предаде властта на Тръмп, Джо Байдън отправи няколко прощални нападки към пресата по време на публично събитие в Белия дом в неделя вечер.

Лукас Томлинсън от Fox News съобщи, че след като е подписал Закона за справедливост на социалното осигуряване, Байдън е отговорил на няколко въпроса на репортери, което е накарало президента да се насочи към новоизбрания президент Доналд Тръмп.

“Все още ли вярвате, че той е заплаха за демокрацията?", попита репортер.

“Мисля, че това, което той направи, беше истинска заплаха за демокрацията“, отговори Байдън.

След като отговори на твърдението, че Тръмп планира да сложи край на гражданството по рождено право, Байдън смени темата и започна да отправя нападки към събралите се журналисти.

“Може да съм най-старият президент, но познавам повече световни лидери, отколкото някой от вас някога е срещал през целия си проклет живот!“, каза Байдън.

Някои X потребители бързо коментираха избухването на Байдън.

“Добър е, момчета“, пошегува се журналистката Салена Зито.

“Това е накратко акредитацията на Вашингтон. Политиците стават “квалифицирани“ като просто съществуват. Няма значение, че Байдън е жалък провал и най-лошата външнополитическа фигура в американската история. Виждате ли, той познава много хора и това е всичко, което има значение“, пише авторът на RedState Bonchie.

