Руският държавен телевизионен водещ, който предложи Аляска да се отдели от Съединените щати и отново да стане част от Русия, е изпаднал в дълбока кома, според съпругата му. 59-годишният Тигран Кеосаян е изпаднал в "клинична смърт", след като е хоспитализиран в началото на декември, пише Newsweek.

Кеосаян е един от най-видните пропагандисти на Кремъл. Женен е за руската държавна телевизионна водеща Маргарита Симонян .

Новината, че Кеосаян е в "дълбока" кома, беше споделена във Facebook от блогъра Никита Небилицкий, който написа, че той е бил откаран в болницата на 27 декември, където двама свещеници са го видели, след като е бил информиран от един от неговите "много високопоставени служители".

Симонян, главен редактор на руската държавна телевизия RT, потвърди състоянието на съпруга си в публикация в Telegram и написа: "Не исках да пиша до самия край, но тъй като репортерите вече започнаха да звънят, Аз ще пиша. Съпругът ми Тигран Кеосаян е в кома, както мнозина знаят, той има много болно сърце от дълго време."

Кеосаян е актьор, режисьор и телевизионен водещ, известен с водещия на политическото комедийно телевизионно шоу International Sawmill по НТВ и режисьор на пропагандния филм Кримски мост, според Новая газета Европа .

Кеосаян предложи през март 2024 г. Аляска да се отдели от САЩ и да се присъедини към Русия, която продаде земята на САЩ през 1867 г. за 7,2 милиона долара. Аляска получава държавност през 1959 г.

По време на предаване той каза: "Отцепването от Съединените щати е половината от битката. Основното нещо е да се присъедините правилно към Русия. Каква изненада би било, ако отделянето на САЩ дойде преди отделянето на Украйна, нали ?"

Държавният департамент на САЩ отхвърли идеята на Кеосаян, особено че руският президент Владимир Путин може да завземе Аляска.

След като войната между Русия и Украйна започна през февруари 2022 г., Кеосаян беше санкциониран от страни в Европейския съюз , Обединеното кралство, Канада и Австралия за подкрепа на инвазията.

Пека Калиониеми, чуждестранен научен сътрудник в Международния център за отбрана и сигурност, написа в X: "Маргарита Симонян, пропагандист и главен редактор както на RT, така и на Russia Segodnya, твърди, че нейният съпруг Тигран Кеосаян е в кома. Явно Тигран е пил грешен вид чай."

