"Мозъкът зад 11 септември" искаше да се признае за виновен. Защо САЩ се опитват да го спрат?

"Мозъкът" на терористичните атаки от 11 септември в САЩ се отказа да се признае за виновен, след като правителството на САЩ реши да блокира сключването на споразумения при признаването на вината, постигнати миналата година.

Халид Шейх Мохамед, често наричан KSM, трябваше да се признае за виновен пред военен съд във военноморската база в залива Гуантанамо в югоизточна Куба, където е държан във военен затвор почти две десетилетия. Той е най-известният затворник в Гуантанамо и един от последните задържани в базата.

Но федералният апелативен съд в четвъртък вечерта спря насроченото производство за разглеждане на искания от правителството за отмяна на споразуменията за признаване на вината за Мохамед и двама съобвиняеми, което според него би причинило "непоправима" вреда както на него, така и на обществото.

Състав от трима съдии каза, че забавянето "не трябва да се тълкува по никакъв начин като решение по същество", а има за цел да даде на съда време да получи пълен брифинг и да изслуша аргументите "по бърза основа". Това обаче означава, че въпросът сега ще трябва да бъде решен от бъдещата администрация на Тръмп.

Какво трябваше да се случи тази седмица?

На изслушването, което започна в петък сутринта, Мохамед трябваше да се признае за виновен за ролята си в атаките от 11 септември 2001 г., когато похитители завзеха пътнически самолети и ги разбиха в Световния търговски център в Ню Йорк и в Пентагона. Друг самолет се разби в поле в Пенсилвания, след като пътниците отвърнаха на удара.

Мохамед е обвинен в престъпления, включително заговор и убийство, с 2976 жертви, изброени в обвинителния лист.

По-рано той каза, че е планирал „операцията от 11 септември от А до Я“ – замисляйки идеята за обучение на пилоти да удрят търговски самолети в сгради. Мохамед призна, че е дал тези на тези планове на Осама бин Ладен, лидер на войнствената ислямистка групировка ал- Кайда, в средата на 90-те години.

Изслушването в петък трябваше да се проведе в съдебна зала в базата, където членовете на семействата на убитите и пресата биха седнали в зрителна галерия зад дебело стъкло.

Защо всичко това се случва 23 години след 11 септември?

Предварителни изслушвания, проведени във военен съд във военноморската база, продължават повече от десетилетие, усложнени от въпроси дали изтезанията, на които са били подложени Мохамед и други обвиняеми, докато са в ареста в САЩ, опетняват доказателствата.

След ареста си в Пакистан през 2003 г. Мохамед прекарва три години в тайни затвори на ЦРУ, известни като „черни места“, където е бил подложен на симулирано удавяне или „уотърбординг“ 183 пъти, наред с други така наречени „усъвършенствани техники за разпит“, които включват лишаване от сън и принудителна голота.

Карън Грийнбърг, автор на The Least Worst Place: How Guantanamo Became the World's Most Notorious Prison, казва, че използването на изтезания е направило „практически невъзможно тези случаи да бъдат изправени пред съда по начин, който зачита върховенството на закона и американската съдебна практика“.

„Очевидно е невъзможно да се представят доказателства в тези случаи без използването на доказателства, извлечени от изтезания. Освен това фактът, че тези лица са били измъчвани, добавя още едно ниво на сложност към обвинението“, казва тя, цитирана от BBC.

Случаят попада и във военните комисии, които работят по различни правила от традиционната американска система за наказателно правосъдие и забавят процеса.

Споразумението беше сключено миналото лято след около две години преговори.

Какво включва споразумението?

Пълните подробности за сделките, постигнати с Мохамед и двама от неговите съобвиняеми, не са разкрити. Знае се, че сделка означава, че той няма да бъде изправен пред съдебен процес с възможна смъртна присъда.

В съдебно заседание в сряда адвокатският му екип потвърди, че той се е съгласил да се признае за виновен по всички обвинения. Мохамед не се обърна лично към съда, но се ангажира с екипа си, докато преглеждаха споразумението, правейки малки корекции и промени във формулировката с обвинението и съдията.

Ако сделките бъдат потвърдени и молбите бъдат приети от съда, следващите стъпки ще бъдат назначаването на военно жури, известно като панел, което да изслуша доказателства по време на изслушване за присъдата. В съда в сряда това беше описано от адвокатите като форма на публичен процес, където на оцелелите и членовете на семействата на убитите ще бъде дадена възможност да дадат показания. Съгласно споразумението семействата също така ще могат да задават въпроси на Мохамед, който ще трябва да „отговори напълно и вярно на въпросите им“, казват адвокати.

В основата на това прокуратурата да се съгласи със сделките беше гаранцията, „че можем да представим всички доказателства, които сметнахме за необходими, за да установим исторически данни за участието на обвиняемия в случилото се на 11 септември“, каза прокурорът Клейтън Г. Тривет младши пред съда в сряда.

Дори и молбите да бъдат уважени, ще минат много месеци преди това производство да започне и да бъде изпратено, а в крайна сметка - и доставено.

Защо правителството на САЩ се опитва да блокира сделките?

Министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин назначи висшият служител, подписал сделката. Но той е пътувал точно по времето, когато е бил подписан документа и според информация на New York Times е бил изненадан.

Дни по-късно той се опита да го отмени сделката, като каза: „Отговорността за подобно решение трябва да е върху мен като висш орган“.

Въпреки това, както военен съдия, така и военен апелативен състав решиха, че сделката е валидна и че Остин е действал твърде късно.

В друг опит да блокира сделката правителството тази седмица поиска намеса на федерален апелативен съд.

В съдебна документация се казва, че Мохамед и другите двама мъже са обвинени в „извършване на най-възмутителното престъпно деяние на американска земя в съвременната история“ и че прилагането на споразуменията ще „лиши правителството и американския народ от публичен процес по отношение на вината на ответниците и възможността за смъртно наказание, въпреки факта, че министърът на отбраната законно е оттеглил тези споразумения“.

След обявяването на сделката миналото лято републиканският сенатор Мич Макконъл, тогава лидер на партията в камарата, публикува изявление, описвайки я като „отвратителна абдикация от отговорността на правителството да защитава Америка и да осигурява справедливост“.

Какво казаха семействата на жертвите?

Някои семейства на убитите при атаките също критикуваха сделката, като казаха, че е твърде снизходителна или липсва прозрачност.

Говорейки пред програмата Today на BBC миналото лято, Тери Страда, чийто съпруг Том беше убит при атаките, описа сделката като "даване на задържаните в залива Гуантанамо това, което искат".

Страда, националният председател на групата за кампанията 9/11 Families United, каза: „Това е победа за Халид Шейх Мохамед и другите двама, това е победа за тях.“

Други семейства виждат споразуменията като път към присъди в сложните и дълготрайни производства и бяха разочаровани от последната намеса на правителството. Стефан Герхард, чийто по-малък брат Ралф беше убит при атаките, отлетя до залива Гуантанамо, за да гледа как Мохамед се признава за виновен.

„Каква е крайната цел на администрацията на Байдън? Така те получават престоя и това се влачи в следващата администрация. С каква цел? Помислете за семействата. Защо удължавате тази сага?“ каза той.

Герхард каза пред BBC, че сделките "не са победа" за семействата, но че е "време да се намери начин да се приключи това, да се осъдят тези мъже".

Семействата в базата се срещаха с пресата, когато новината за забавянето беше оповестена публично.

„Това трябваше да бъде време за изцеление. Ще се качим на този самолет все още с онова дълбоко чувство на болка – това просто няма край“, каза друг член на семействата.

Защо се провеждат съдебните процеси в Гуантанамо?

Мохамед е държан във военен затвор в залива Гуантанамо от 2006 г.

Затворът е открит преди 23 години - на 11 януари 2002 г. - по време на "войната срещу тероризма", последвала атентатите от 11 септември, като място за задържане на заподозрени в тероризъм и "нелегални вражески бойци".

Повечето от държаните там никога не са били обвинени и военният затвор е изправен пред критики от правозащитни групи и ООН за отношението си към задържаните. Повечето от тях вече са репатрирани или преселени в други страни.

В момента в затвора има 15 - най-малкият брой в който и да е момент от историята му. Всички с изключение на шестима от тях са обвинени или осъдени за военни престъпления.

