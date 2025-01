Най-големият завод за батерии в света гори в Централна Калифорния

Властите на окръг Монтерей издадоха заповеди за евакуация в четвъртък вечерта, след като в съоръжение за съхранение на батерии по централното крайбрежие на САЩ, което според компанията е най-голямото в света, избухна пожар, пише Politico.

Компанията Vistra Energy, която е собственик на захранваната с природен газ електроцентрала Moss Landing и на прилежащото й съоръжение за литиево-йонни батерии на брега на окръг Монтерей, потвърди, че в четвъртък следобед е избухнал пожар в една от батериите и, че е евакуирала персонала на място.

„Причината за пожара все още не е установена, но разследването ще започне, след като пожарът бъде потушен“, заяви говорителят Джени Лайън.

По-рано шерифът на окръг Монтерей е казал на жителите на близките населени места да затворят прозорците „от голяма доза предпазливост“. Калифорнийският пътен патрул също затвори магистрала 1 около завода.

Moss Landing Battery Plant Fire: UPDATE

Monterey County Sheriff’s Commander Andres Rosas reports about 40% of the building has burned away.

This was one of the largest, if not the largest, battery factories in the world.

Commander Rosas says, “The best thing for these… pic.twitter.com/aqGR4V2sHK