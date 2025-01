Лифт се скъса в Испания, има ранени и блокирани

Десетки хора бяха ранени, някои от коитотежко, при инцидент със седалков лифт в Испания, съобщава Sky news. Инцидентът е станал в ски курорта Астун, който е на испанската граница с Франция, в планинската верига Пиренеи.

Най-малко 30 души са ранени при инцидента. Девет от тях са тежко ранени, според регионалното правителство. Държавният телевизионен канал TVE съобщава, че около 80 души остават блокирани на седалковия лифт.

Свидетел на инцидента каза пред телевизията, че сякаш кабел се е откъснал, столовете са отскочили и хората са били изхвърлени от лифта.

Причината за инцидента засега не е известна.

Изображения и видеоклипове, циркулиращи в социалните медии, се появиха, показващи хора, проснати на пода близо до ски лифт. Беше видян и хеликоптер да каца в курорта.

