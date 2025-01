Арестуваха мъж на летището в Делхи, в сака му... череп на крокодил

Канадец бе арестуван от индийските власти на летището в Ню Делхи, след като в багажа му беше открито не какво да е, а череп на крокодил.

32-годишният мъж пътувал от индийската столица за Канада, когато бил спрян по време на проверка на летище „Индирa Ганди“.

„При прегледа се установи, че в багажа има череп с остри зъби, наподобяващ челюст на бебе крокодил. Тежеше около 780 грама и беше увит в кърпа“, съобщиха от митниците в Делхи в публикация в Х.

Черепът е на вид влечуго, защитен от Закона за опазване на дивата природа на Индия. Мъжът е обвинен в нарушение на този закон, както и на митническите разпоредби.

По случая черепът е предаден на Отдела по горите и дивата природа за лабораторни изследвания.

🚨 Canadian Man Arrested at IGI Airport, New Delhi for carrying Crocodile Skull 🐊

Customs Department

IGI Airport, New Delhi

Date: 06.01.2025

Flight and Passenger Details:

•Flight Number: Air Canada (AC 051)

•Route: New Delhi to Canada

•Date of Departure: 06.01.2025… pic.twitter.com/qX4qX3nyqZ