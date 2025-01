Кенеди проповядва здраве, но пъхна никотинова торбичка в устата си

Вълна от меме-та плъзнаха в интернет след изслушването на Роберт Ф. Кенеди в Сената, когато представи собствената си програма за здраве. Аборти, цигари, здравословна храна, ваксини бяха само част от ключовите точки, които номинираният от Тръмп за здравен министър представи.

Едно нещо обаче не остана незабелязано. Това е пъхането на нещо като дъвка или бонбон в устата на Кенеди по време на изслушването. Въпреки че не се вижда конкретно какво, то не убегна на камерите, а с това и на потребителите в социалните мрежи, които не спряха да коментират и по този начин разнищиха “здравната проповед” на Кенеди.

Робърт Ф. Кенеди-младши се превърна в мем по време на изслушването си в Сената в сряда – и в процеса предаде собствената си програма за здравето.

“РФК пъха Zyn сякаш е шеф“, споделя потребител в X.

RFK Jr. slips in a Zyn in the middle of his Senate confirmation hearing... give him the job. #KennedyConfirmation #RFKJr pic.twitter.com/PwjrtGJquK

“Пичът обмисляше това фино движение в продължение на 30 минути“, пошегува се друг потребител.

“Това има двупартийна подкрепа“, каза друг човек.

Zyn е описан като никотинови торбички, които са “без дим, без плюене и се предлагат в голямо разнообразие от вкусове и силни страни, за свежо изживяване, на което можете да се насладите навсякъде и по всяко време“, според уебсайта на продукта. Gen Z е основната пазарна ниша на предлаганият продукт.

Потребителите подозираха, че това, което 71-годишният Кенеди пъха в устата си, може да е алтернативата за пушене Zyn, торбичка, която освобождава никотин в кръвта, давайки на потребителите леко припичане.

Кенеди-младши не за пръв път е забелязан да използва никотиновата торбичка. През октомври той беше забелязан да държи Zyn в Лос Анджелис. Други забележителни фигури на MAGA като Тъкър Карлсън употребяват Zyn. Това е и в разрез на концепцията на самият президент Тръмп, който проповядва живот без цигари и алкохол - мантра, наложена на всички членове на клана Тръмп.

We can't create change when our HHS head is chomping Zyn Nicotine which is full of chemicals and not FDA approved

Do not confirm RFK Jr https://t.co/hLg6Ttv8UD pic.twitter.com/fr9eKVe6yP