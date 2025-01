Братовчедката на Робърт Кенеди го нарече "хищник" болен за внимание ВИДЕО

Каролайн Кенеди, братовчедка на кандидата на Тръмп за министър на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди младши, написа писмо до множество американски сенатори, в което го описва като „хищник“. В писмото, изпратено ден преди насроченото изслушване за потвърждение на Робърт Кенеди като министър на здравеопазването на САЩ, Каролайн казва, че нейният братовчед е „пристрастен към вниманието и властта“ – както и го обвинява, че е лицемер, като казва на хората да не ваксинират децата си, докато той всъщност е ваксинирал своите.

„Познавала съм Боби през целия си живот. Израснахме заедно“, казва Кенеди в писмо, придружаващо видео изявление. „Не е изненада, че той отглежда хищни птици като домашни любимци, защото самият той е хищник."

Писмото обвинява Кенеди, активист, който е помогнал за разпространението на съмнение относно ваксините и други широко приети мерки за обществено здраве, че е лицемер, който е започнал „кръстоносен поход срещу ваксинирането“ за пари и внимание, въпреки че е ваксинирал собствените си деца.

Освен това Каролайн твърди, че Кенеди, който е бил открит относно това, че е употребявал наркотици, е примамил други членове на семейството си „по пътя на злоупотребата с вещества, което е довело до пристрастяване, болест и смърт, докато Боби е продължил да представя погрешно, да лъже и да мами своето собствено семейство.”

Писателят Джак Шлосберг, син на Каролайн Кенеди, потвърди нейното послание.

„Толкова се гордея с моята смела майка, която е живяла живот на достойнство, почтеност и служба“, написа той в X.

Други членове на семейството по-рано осъдиха Робърт Ф. Кенеди-младши, когато той се кандидатира на изборите през 2024 г. като кандидат на трета партия, преди да хвърли подкрепата си зад Доналд Тръмп.

Членове на семейството нарекоха съюза „тъжен край на тъжна история“.

Кенеди заяви през 2024 г. „много“ членове на семейството го подкрепят.

Но Каролайн Кенеди не е единствената, която изразява съмнения относно Робърт Кенеди-младши преди изслушването за неговото потвърждение.

В неделя Wall Street Journal предупреди, че атаката на Кенеди към HHS ще бъде „опасна за общественото здраве“ и твърдейки, че Кенеди има „хлъзгав“ характер с „кариера на разпространяване на лъжи“ и силен финансов интерес в съдебни дела срещу ваксините.

През последните дни, въпреки години на обществено застъпничество, оспорващо надеждността на ваксините, Кенеди според съобщенията се опитва да успокои своите скептици в Капитолия, твърдейки, че е „изцяло за“ ваксините срещу полиомиелит и няма да се стреми да забрани ваксините, въпреки предишни коментари, че ваксината срещу морбили причинява аутизъм и че ваксините срещу полиомиелит може да са убили „много, много, много, много, много повече хора, отколкото полиомиелитът някога е правил.”

