Ужас в Швеция: Най-малко петима са убити при стрелба в училище ВИДЕО

Най-малко петима души са били простреляни в училище в централния шведски град Йоребру, съобщават властите. Националната работна група е на място в училището, съобщават местните медии.

Полицията призова обществеността да стои далеч от района Västhaga в Йоребро или да не напуска домовете си.

Един от училищните директори каза пред местната преса, че ситуацията в училището остава „кризисна“.

Говорителят на полицията Ларс Хеделин потвърди пред Expressen, че „има хора с опасност за живота“.

BREAKING: Five people were shot at a school in Örebro, Sweden, about 200 km west of Stockholm, police report.

The shooter has also been shot, though it’s unclear if it was self-inflicted.

