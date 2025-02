Стрелба в Ню Олбъни, Охайо, има ранени

Полицията в град Ню Олбъни в американския щат Охайо действа в развиваща се ситуация с активен стрелец в търговски склад, съобщиха в изявление градските власти, цитирани от Ройтерс. В изявлението се посочва, че полицията е блокирала сградата и че засега самоличността на заподозрения или заподозрените е неизвестна.

В изявлението се посочва, че полицията е блокирала сградата и че засега самоличността на заподозрения е неизвестна.

Multiple casualties are reported following a mass shooting at a manufacturing plant in #NewAlbany, #Ohio.

The incident reportedly occurred at the KDC/One cosmetics building.

Police have locked down the building.

At least five people have reportedly been shot

Victims are… pic.twitter.com/TJe58PtTo7