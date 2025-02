Мъск: САЩ ще загубят следващата война, ако не реформират оръжейната програма

Съединените щати са изправени пред риск от голямо поражение в следващата война, освен ако не реформират спешно остарелите си оръжейни програми, каза милиардерът предприемач Илон Мъск.

"Американските оръжейни програми трябва да бъдат напълно преработени. Настоящата стратегия е да се изградят малък брой оръжия на висока цена, за да се води вчерашната война. Освен ако не бъдат направени незабавни и драматични промени, Америка ще загуби следващата война много лошо", каза Мъск в социалната мрежа X.

American weapons programs need to be completely redone.

The current strategy is to build a small number of weapons at a high price to fight yesterday’s war.

Unless there are immediate and dramatic changes made, America will lose the next war very badly.