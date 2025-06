Педро Паскал "скочи" на Дж. К. Роулинг заради анти-транс вижданията ѝ

Педро Паскал отново застана в защита на транссексуалните жени. Два месеца след като станаха популярни критиките му към Дж. К. Роулинг, за „отвратителното ѝ поведение“ в подкрепа на анти-транс решение във Великобритания, актьорът сподели защо е решил да го направи. Това стана в интервю за корицата на Vanity Fair, публикувано на 24 юни.

Паскал, чиято сестра Лукс Паскал се разкри като трансжена през 2021 г., публикува коментар под видео в Instagram, осъждащо подкрепата на Роулинг за решението на британския Върховен съд от 16 април. Съдът постанови, че законовата дефиниция за жена в рамките на Закона за равенството зависи единствено от биологичния пол.

„Отвратителна, гнусна гадост — точно така. Подло поведение на губещ“, написа Паскал, който от години е открит защитник на LGBTQ+ общността.

Актьорът призна пред Vanity Fair, че вниманието след поста му го е накарало за момент да се почувствал като „онова дете, което го пращали при директора в училище в Тексас заради лошо поведение, и сега си мисли: "Какво направих?“

Той сподели, че се е притеснил дали всъщност помага или вреди с думите си.

„Единственото, за което се измъчвах, беше: "Дали помагам? Дали наистина помагам?" Това е ситуация, която заслужава най-голяма деликатност, за да се постигне нещо истинско, за да може хората да бъдат защитени. Искам да защитя хората, които обичам. Но това надхвърля личното. Повдига ми се от насилници“, каза Паскал.

Сестра му Хавиера Балмаседа Паскал също го защити пред изданието, като нарече действията на авторката на "Хари Потър" „подло поведение на губещ“.

„Той го каза като по-голям брат. Каза го като някой, който защитава малката ни сестра, за която някои твърдят, че не съществува“, добави тя.

Паскал вече изрази подкрепата си за трансжените, когато на премиерата на "Thunderbolts" в Лондон на 22 април носеше тениска с надпис „Protect the dolls“ („Пазете куклите“) — част от кампанията на дизайнера Конър Айвс срещу анти-транс настроенията. „Dolls“ е топъл термин в LGBTQ+ общността за транссексуалните жени, както и популярно галено име сред жителите на Запада.

Следващият филм с участието на Паскал, "The Fantastic Four: First Steps", излиза на 25 юли. Той участва и в "Materialists", който вече е по кината.

