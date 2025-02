Демократите в САЩ страдат от синдром на разстройството на Мъск

Демократите най-накрая намериха някого, когото мразят повече от Доналд Тръмп. Илон Мъск, който в момента управлява федералната бюрокрация с лишен от сън екип от брилянтни млади технологични маниаци, е общественият враг на момента.

След опустошителна загуба на изборите и три седмици във вихрената администрация на Тръмп, това, което най-много оживява Демократическата партия без лидер, е колективният шок и ужас, причинени от Илън Мъск и неговото дело.

Ако синдромът на разстройството на Тръмп е намалял донякъде, то синдромът на разстройството на Мъск се е появил, за да запълни вакуума.

Демократите крещят на митинги по улиците Мъск да бъде арестуван. Те искат да знаят дали неговият екип на DOGE е виновен за нарушения на националната сигурност. Демократите се насочват към него със законопроект, който са нарекли смущаващо Закон за премахване на разграбването на нашата нация чрез смекчаване на неетичната държавна клептокрация (Eliminate Looting of Our Nation by Mitigating Unethical State Kleptocracy, съкратено ELON MUSK, бел. ред.).

Най-великият предприемач на нашето време внася духа на Силиконовата долина в задачата да съкращава и рационализира федералните агенции, работа, която демократите отдавна смятаха за толкова огромна и сложна, че никой никога не би дръзнал да се опита сериозно да я опита, камо ли да я изпълни.

Във Вашингтон Мъск се опитва да направи много кратък марш през институциите, опитвайки се за няколко седмици да преориентира федералната бюрокрация и да намали разхищението, отдавна набелязано от републиканците.

В първата администрация на Тръмп съветникът му Питър Наваро се хвалеше, че прави нещата по “времето на Тръмп“ или по-бързо, отколкото някой би си помислил, че е възможно без нетърпеливите подтиквания на неговия шеф.

“Времето на мускус“ е още по-бързо.

Често срещано обвинение срещу Мъск е, че не е избран. ”Никой не гласува за Илон Мъск“, възмути се прогресивното издание Mother Jones. Е, да, но никой не е гласувал и за друг съветник на Тръмп.

Президентът е избран да управлява изпълнителната власт и след това разчита на безброй хора на различни позиции с различна степен на власт и влияние - никой от които не е избран - за да го направи.

Има дълга история на президенти, привличащи неофициални съветници, за да им помогнат. Първоначално подигравателният термин “кухненски шкаф“ датира от Андрю Джаксън през 1830-те години. Разликата е, че Мъск работи с одобрението на новоизбран президент. Разбира се, законността има значение. Мъск е така нареченият специален държавен служител, което го прави нещо повече от милиардер, който се е появил извън улицата, но правомощията му са ограничени.

Докато федералните служители действат според неговите съвети, а не Мъск да издава директно заповеди, влиянието му трябва да премине законов контрол.

Като цяло DOGE на Мъск би било добре посъветвано да вземе предвид потенциалните законови пречки и да „се движи по-бързо, отколкото би искало, и да счупи нещата“, вместо “да се движи бързо и да счупи нещата“ и да бъде блокиран от съдилищата.

По един или друг начин, обаче, визията на администрацията на Тръмп за изпълнителната власт е в сблъсък с разходната власт на Конгреса, което неизбежно ще създаде политически обременени, много последователни съдебни спорове.

Що се отнася до кампанията на демократите срещу Мъск, те може и да успеят да го превърнат в омраза.

Ако демократите вземат Камарата, предполага се, че първото им действие ще бъде да започнат разследване на Мъск и да издадат доклад от 1000 страници с описание час по час на ходовете на всеки 23-годишен, работещ за него в DOGE.

Но дотогава Мъск може вече да е направил значими промени в начина, по който работи федералното правителство и да се е захванал със следващия си проект - да речем, извличане на метеорити или правене на практичен студен синтез.

Междувременно да се превърне в толкова огромен гръмоотвод, че да отклони част от политическата топлина от самия Тръмп, е още едно от привидно невъзможните постижения на Илон Мъск, пише The New York Post.

