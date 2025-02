Мъск и Тръмп-младши споделиха фалшиво видео за звезди, USAID и Украйна

Mилиардерът Илон Мъск и Доналд Тръмп-младши, най-големият син на президента на САЩ, споделиха фалшиво видео в X, в което се твърди, че Американската агенция за международно развитие (USAID) е финансирала посещения на знаменитости в Украйна.

Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, обърна внимание на публикациите на Мъск и Тръмп-младши. Той заяви, че видеоклиповете са създадени от руснаци, за да разпространяват пропаганда, добавяйки: “Дори самите знаменитости казват, че това е лъжа и че USAID не е платила нищо“.

Според руското издание "Агентство" фалшивото видео е разпространено първо от "ботове на Кремъл от мрежата Matryoshka, насочени към западната аудитория". Видеото твърди, че няколко американски звезди, които са посетили Украйна, са получили милиони плащания от USAID, за да увеличат популярността на президента Володимир Зеленски в чужбина, особено в Съединените щати.

Did you know that USAID spent your tax dollars to fund celebrity trips to Ukraine, all to boost Zelensky’s popularity among Americans?🤯 pic.twitter.com/8VCZ43UGLs