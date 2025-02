Мъск: US агенцията за международно развитие трябва да "умре"

Илон Мъск обяви, че Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID) трябва да “умре“ на фона на съобщенията, че двама висши служители по сигурността в агенцията за помощ са били пуснати в отпуск, защото са отказали на неговите представители достъп до секретни материали.

Мъск, който беше назначен от президента на САЩ Доналд Тръмп да ръководи Министерството на правителствената ефективност (DOGE), в понеделник нарече USAID “престъпна организация“, след като според съобщенията служители по сигурността са отказали на членовете на неговата работна група за намаляване на разходите достъп до ограничените зони на агенцията централата във Вашингтон, окръг Колумбия.

"Време е да умре", написа Мъск в своята социална платформа X.

USAID is a criminal organization.

Time for it to die. https://t.co/sWYy6fyt1k