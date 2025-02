Частните самолети на Винс Вон и на певеца на Mötley Crüe са се ударили в Аризона ВИДЕО

Най-малко един човек загина, след като частен самолет, собственост на вокалиста на Mötley Crüe Винс Нийл, се блъсна в друг самолет на пистата на летище Скотсдейл в Аризона в понеделник следобед, според официални лица.

Катастрофата е станала малко преди 15 часа американско време, когато Learjet 35A, регистриран към бизнеса на Нийл Chromed в Холивуд, “се отклони от пистата след кацане“, се казва в изявление на Федералната авиационна администрация.

Самолетът се е сблъскал с Gulfstream 200, паркиран на близката рампа, според AZ Family. Четирима души са били на Learjet, който е летял от Остин, а един е бил на Gulfstream, според служители. Другият самолет е на актьора Винс Вон.

NEW: Video shows the moment a Learjet—registered to Chromed in Hollywood, which is registered in Wyoming with a principal agent listed as Vince Neil—crashed into a plane at Scottsdale Airport.https://t.co/ERNb9pw765 pic.twitter.com/Cvajjy7y9L