Зеленски: Украйна ще направи всичко, за да постигне напредък за ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще направи “всичко“, за да напредне в преговорите за присъединяване към ЕС.

"Никой не може да спре Украйна по този начин. Зависи от единството. От наша страна ще направим всичко. Нуждаем се от подкрепа от всички останали лидери", каза Зеленски, говорейки на церемонията по откриването на датското председателство на ЕС в Орхус.

Зеленски говори заедно с датския премиер Мете Фредериксен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Фредериксен обеща да подкрепи процеса на присъединяване на Украйна към Европейския съюз.

Дания се стреми да използва председателството си на Съвета на ЕС, за да окаже "максимален натиск“ върху Унгария да отмени ветото си върху преговорите за членство на Украйна в ЕС.

“Украйна принадлежи към европейското семейство и НАТО“, бяха думите на Фредериксен към Зеленски, добавяйки, че Дания обмисля “най-добрия път напред“, без да споделя допълнителни подробности.

