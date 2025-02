Ашли се чувства “отхвърлена и ужасена“, след като Мъск отказа да я защити

Ашли Сейнт Клеър се чувства “объркана и ужасена“, след като Илон Мъск отказа да й се притече на помощ, когато репортери започнаха да шпионират около малкия им син, каза приятел на десния инфлуенсър пред New York ​​Post.

Решението на Сейнт Клеър да обяви публично 53-годишния Мъск като татко на бебето си не беше някаква “молба за внимание в стила на Меган Маркъл“, а по-скоро молба за помощ от най-богатия човек в света, споделя Ема-Джо Морис. “Ашли разбра, че таблоид “рита гумите” срещу нея, и веднага се обърна към Илон. Той на практика се заяде и така съобщението се разбра, че тя е сама“, каза Морис, която преди беше заместник-политически редактор в New York ​​Post.

В този момент тя осъзна: “Добре, трябва да се справя сама”, разказва източника.

Морис каза още, че “враждебните“ действия на Мъск не са оставили на Сейнт Клеър друг избор, освен да “разкаже историята“, преди някой друг да може.

Мъск не отговори на искане за коментар в публикацията в понеделник.

26-годишният Сейнт Клеър разпали сензационна драма, като публично назова Мъск като баща на сина си и обвини милиардера, че се е забавил в сключването на споразумение с нея за припознаване на момчето. Ако твърденията на Сейнт Клеър се потвърдят, момченцето, което е на пет месеца, ще бъде 13-ото дете на Мъск.

Морис, политически консултант, който е бил в контакт със Сейнт Клеър по време на изпитанието, каза, че майката “очаква, че това ще бъде уговорка, подобна на тази, която има с другите си майки на бебета: тя ще отглежда детето, а Илон ще присъства периферно в живота им.

“Много враждебно действие [на Мъск] е да не отговаряш, когато майката на сина ти се обади и каже: “Пресата ме преследва, какво да правя?“, каза Морис.

“Тук става въпрос за това, че се оставя да разкаже историята, преди някой друг да я разкаже вместо нея и потенциално или да навреди на нейната репутация, или да навреди.“

След публикациите на Сейнт Клеър в X за нейния син, тя говори ексклузивно пред New York ​​Post за романса си с Мъск.

Мъск все още не е заявил официално родителството на сина на Сейнт Клеър, въпреки че в събота той отговори "уау" на публикация в X, твърдейки, че тя се е опитвала да хване мултимилиардера в капан в продължение на пет години.

“Илон, опитваме се да общуваме през последните няколко дни, но ти не отговаряш. Кога ще ни отговорите, вместо да отговаряте публично на клевети от лице, което току-що публикува мои снимки по бельо на 15 години?“ тя написа на X.

Морис каза, че справянето на Мъск със ситуацията е накарало Сейнт Клеър да се почувства “еднакво опустошен и откачена”.

“От една страна, това е биологично, очакваш защита от бащата на сина ти и има емоционална връзка между тях“, каза тя за Мъск и Сейнт Клеър.

In all sincerity, appreciate the kind words. Wish I did not feel the need to make a statement. Kids should be off limits for journalists

Will be spending time with my family & logging off for a while.