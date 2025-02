Тръмп се подигра на федералните работници с меме на Спондж Боб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва меме, за да се подиграе на федерални служители, възмутени от имейл от отдела за ефективност на правителството (DOGE), който ги помоли да изброят постиженията си за седмицата. Постът на президента дойде, когато Илон Мъск защити противоречивата директива, която някои служители определиха като "тормоз".

Тръмп сподели редактирана екранна снимка от популярния анимационен филм на Nickelodeon Спондж Боб Квадратни гащи. Мемът показваше как Спондж Боб е дълбоко замислен с бележник, докато неговият приятел Патрик Звездата държеше списък, озаглавен "Свършено миналата седмица". Записите включваха "плаках за Тръмп", "плаках за Илон", "стигнах до офиса поне веднъж" и "прочетох няколко имейла". Списъкът завършва с "още плаках за Тръмп и Илон". Тези записи изглежда бяха насочени към тези, които критикуват имейла.

Trump posting SpongeBob memes.

We have truly entered the Golden Age of America. pic.twitter.com/b7t19SSv8P