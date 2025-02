"Бащата на годината" Мъск забрави детето си, ползва ли го само за "човешки щит"? ВИДЕО

Илон Мъск изглежда неразделен със своя син Екс. Детето присъства на предизборни митинги, на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, вилня в Овалния офис и дори беше на среща, заедно с баща си, с премиера на Индия - Моди.

Но едно видео, публикувано онлайн, показа, че Мъск не е чак баща за пример. На него се вижда как той и Екс слизат от сцената, докато президентът Тръмп говори по време на митинг. Милиардерът бегло се обърна да види дали детето му е зад него, слизайки по стълбата, а след това... го забрави.

На фон може да се чуе жена да казва: "Сър, забравихте си детето!"

По-рано днес певицата Граймс, която е майка на Екс, също се оплака от родителските способности на Мъск. Без да казва за кое от децата им става дума, тая призова бившият си мъж да отговори на обажданията й, тъй като едното им дете е изложено на риск от "доживотни увреждания".

Фактът, че Мъск изведнъж започна да води детето си по събития, може и да е неговият начин да се свърже с най-малкия си син, но потребителите на социалните медии заподозряха друго. Те смятат, че той иска да използва най-малкия си син само като „човешки щит“, отбелязвайки, че детето на Мъск започна да се появява по-често, когато друг главен изпълнителен директор беше застрелян няколко дни преди това. Престъплението, извършено от Луиджи Манджионе, стана популярно в социалните мрежи.

Elon never spends time with his kids but the day after a CEO gets shot in the streets he's father of the year hanging with his little human shield. pic.twitter.com/BZbKnEVXQf