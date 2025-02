Мъск за мейлите: Исках да видя кой има пулс и два работещи неврона

Илон Мъск разкри истината зад своя имейл до всички федерални служители, изисквайки да изброят пет задачи, които са изпълнили миналата седмица, след като служител на Пентагона го описа като “най-глупавото нещо, което е виждал от 40 години“.

Милиардерът, основател на Tesla, разкри в неделя, че просто е бил нетърпелив “да види кой има пулс и два работещи неврона“ на фона на опасенията, че някои държавни служители са толкова добри, че дори не проверяват имейлите си.

Мъск получи правомощия да изкорени разточителните държавни разходи чрез своя отдел за правителствена ефективност.

В петък той заплаши всички федерални служители с прекратяване, ако не отговорят на имейла му, питащ какво са правили миналата седмица, докато са били на работа.

Ходът му предизвика критики от служител на Пентагона, който според съобщенията каза, че това е “най-глупавото нещо, което съм виждал от 40 години и напълно узурпира веригата на командване“.

По отношение на писмото си Мъск написа на X: “В съответствие с инструкциите на президента Тръмп, всички федерални служители скоро ще получат имейл с искане да разберат какво са направили миналата седмица”, написа Мъск и добави: “Липсата на отговор ще се приеме като оставка.“

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.

Failure to respond will be taken as a resignation.