Мъск с нов ултиматум към федералните работници, които не се съобразиха с мейла му

Шефът на DOGE Илон Мъск отново подразни федералните служители, заявявайки, че е напълно възможно да получат втори имейл с молба да изброят седмичните си постижения. Мъск отново подчерта, че липсата на отговор ще доведе до “прекратяване“ или “оставка”.

Предупреждението на основателя на Tesla и SpaceX дойде часове, след като Службата за управление на персонала (OPM) уведоми шефовете на човешките ресурси в множество агенции, че отговорите на имейли, изпратени в събота, изискващи списък от пет точки, в които се описва какво са постигнали федералните работници през предходните пет работни дни, са “доброволни“ и липсата на отговор няма да се приеме като оставка, както твърди Мъск.

“Заявката за имейл беше напълно тривиална, тъй като стандартът за преминаване на теста беше да въведете няколко думи и да натиснете “Изпрати!“, написа Мъск в X и добави: “Все пак толкова много се провалиха дори на този безсмислен тест, настояван в някои случаи от техните мениджъри.“

The email request was utterly trivial, as the standard for passing the test was to type some words and press send!

Yet so many failed even that inane test, urged on in some cases by their managers.

Have you ever witnessed such INCOMPETENCE and CONTEMPT for how YOUR TAXES are… https://t.co/QjSmY4ezpg