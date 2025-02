Площад "Свети Петър" едва подбра хилядите, които се помолиха за здравето на папата ВИДЕО

Площад “Свети Петър” във Ватикана се оказа тесен за хилядите, които се събраха, за да се помолят за здравето на папа Франциск. В понеделник вечерта хора от цял свят скърбяха за страданието му, но и изразиха надежда за възстановяването му и благодарност за усилията му да насочи Католическата църква в нови посоки.

88-годишният Франсис се бори с пневмония в двата бели дроба и остава в критично състояние, въпреки че показва леко подобрение след 11 дни в болницата, съобщават световните агенции.

Докато кардинал Пиетро Паролин, номер 2 след папата във Ватикана, водеше молитви в продължение на 45 минути в една хладна, дъждовна нощ, вярващите ръчкаха броеници, докато се надяваха на възстановяването на Франциск. Ватиканът издаде доза оптимизъм по-рано вечерта, предоставяйки по-оптимистичен здравен бюлетин, отколкото през последните дни.

Все пак настроението беше предимно мрачно на монументалния площад, като много от събралите се около 4000 души разбраха, че може да са в Рим за последните дни на Франциск. Тълпи седяха под чадъри на сгъваеми столове или стояха до огромните колонади, докато размишляваха с нежност върху наследството на понтифекса.

“Да го видиш как страда, боли“, каза Робърт Пиетро, ​​румънски семинарист, който стоеше на молитвата и държеше малка, ароматна свещ в знак на почит. “Но ние също се молим в знак на благодарност за това, което той направи за Църквата.“

Happening now: praying for Pope Francis in St Peter’s Square. Cardinal Parolin presides. pic.twitter.com/aiOpVP3fP8 — Austen Ivereigh (@austeni) February 24, 2025

Роберто Алисън, свещеник от мексиканския щат Гуадалахара, каза, че членовете на неговата общност са се събрали, за да покажат благодарност за “всичко, което сме научили от него“.

Спирайки, за да даде лични благословии на някои в края на церемонията, кардинал Анджело Баняско каза, че многообразието на тълпата може да се чуе говорене на много световни езици – е “голям знак за утеха“ за Католическата църква.

The crowd sings the Salve Regina in St. Peter’s Square following the Rosary for Pope Francis 🙏 pic.twitter.com/zsPUQhvxh2 — Courtney Mares (@catholicourtney) February 24, 2025

Папа Франциск, на когото беше отстранена част от единия бял дроб като млад мъж, е хоспитализиран в римската болница “Джемини” от 14 февруари и лекарите казаха, че състоянието му е безпроблемно, предвид възрастта, крехкостта и съществуващото белодробно заболяване.

Католици от Чикаго, които пристигнаха с чадъри доста преди началото на службата, казаха, че са се молили за папата на ежедневната литургия по-рано в базиликата Свети Петър и са решили да се върнат. Подобно на мнозина, те откриха, че е “трудно за обработка“, че може да са в Рим за последните дни на Франциск.

“Никой не знае деня и часа, но въпреки това е исторически момент“, каза Едуард Буржек.

“Дойдохме да се молим за папата, той да се възстанови скоро, за великата мисия, която споделя с посланието си за мир“, каза турист от Перу, който похвали съпричастността му към мигрантите.

Thousands have gathered in St. Peter's Square to pray for Pope Francis pic.twitter.com/iIiRtd7fd5 — Catholic Arena (@CatholicArena) February 24, 2025

Извън Ватикана римляни, поклонници и дори некатолици казаха, че отправят специални молитви за хоспитализирания папа.

“Всички съжаляваме“, каза Раниеро Манчинели, който е шил церемониални облекла за Франциск и двамата предишни папи в своя магазин точно пред стените на Ватикана.

Елизабета Зумбо носеше кръст с дължина 1,5 метра по отцепена част от улицата, водеща към Свети Петър, докато се подготвяше да води група от 34 поклонници от северния италиански град Пиаченца. Докато валеше дъжд, тя обеща, че нейната група ще се моли интензивно за папата.

“Има много емоции и много тъга“, каза Зумбо.

Наблизо двойка от Лондон, която посещава Свети Петър със сина си, каза, че въпреки че не са католици, се чувстват близки до папата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.