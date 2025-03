Макрон: Всички сме решени да предприемем действия за силен, траен мир

Всички сме решени да предприемем действия за силен, траен мир. Това написа в социалната мрежа Х френският президент Еманюел Макрон след среща на европейските лидери в Лондон

Той публикува снимка на всички лидери, участващи в срещата на върха, и каза:

At the table in London, we are all determined to take action for a strong and lasting peace in Ukraine and to ensure our collective security. pic.twitter.com/jMGvD105Gi