Лошото време в САЩ хвърли училищен автобус върху гимназия в Алабама ВИДЕО

Смъртоносно торнадо вдигна училищен автобус и го хвърли върху покрива на гимназия в Алабама този уикенд.

Бруталната буря уби най-малко трима души, докато разкъсваше щата, според губернатора Кей Айви. Ветровете бяха особено жестоки в окръг Таладега в събота вечерта и достигнаха скорости от 120 мили в час, каза Националната метеорологична служба (NWS).

Гимназия Уинтърборо понесе основната тежест на разрушенията, като част от покрива й беше откъснат и краят на обърнат училищен автобус се спря върху повредената конструкция. По това време в автомобила не е имало никой.

Мощната серия от бури премина през централните и южните части на Съединените щати, убивайки най-малко 36 души към края на миналата седмица. Торнадо, проливен дъжд, градушка, гръмотевици, светкавици и прашни бури заляха огромни части от страната, оставяйки разрушени домове и съборени коли след бурята.

Екстремното време доминира в новинарските заглавия през последните месеци след поредица от опустошителни горски пожари в Калифорния, предизвикани от вятъра, и сезон на кошмарни урагани, който предизвика тежки наводнения в Северна Каролина и други райони.

Някои експерти се опасяват, че изменението на климата ще влоши метеорологичните модели през следващите години, като серия от изследователи и учени разказват на Newsweek своите мрачни прогнози за бъдещето.

Силните бури взеха живота на поне трима жители на Алабама през уикенда в окръг Далас, Плантерсвил и Уинтърборо. Около 52 от 67-те окръга на щата претърпяха щети, добави Айви в изявление, публикувано в X, бивш Twitter.

В окръг Таладега жителите и служителите започват да оглеждат щетите и да събират парчетата.

Кадри от мястото на инцидента показват отломки, включително парчета зидария и дървени греди, осеяли района, с паднали дървета и преобърнати превозни средства. Покривите на къщите и предприятията бяха разкъсани и прозорците разбити, докато туистерът се носеше из района.

Бурята беше обявена за торнадо от категория 2 по скалата на Enhanced Fujita (EF), пише Newsweek.

Губернаторът на Алабама Кей Айви сподели подробности в X за щетите и смъртните случаи, причинени от бурята: “Слънцето обаче изгря в Алабама. Ние се молим за тези животи, които изгубихме, както и за тези, които бяха ранени. И се молим за нашите първи респонденти, служители за управление на извънредни ситуации и линейни служители, които вършат невероятна работа на земята в момента.“

#Aftermath-

Heart-wrenching scenes are emerging after last night's powerful EF2 #tornado ripped through Talladega County, #Alabama.

This morning, a school bus was found overturned on the roof of the severely damaged #Wintersboro High School.pic.twitter.com/8bwGDfxlwI