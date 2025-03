Журналист на BBC е задържан и експулсиран от Турция заради отразяване на протестите

Журналистът на BBC Марк Лоуен е бил депортиран от Турция, след като е бил арестуван и задържан за около 17 часа, потвърдиха от медията. Турските власти отстраниха Лоуен от хотела му в сряда, след отразяването му на скорошни антиправителствени протести.

Демонстрациите се подновиха в четвъртък, като полицията използва лютив спрей, гумени куршуми и водни оръдия срещу протестиращите.

Марк Лоуен беше депортиран от Истанбул в четвъртък сутринта. Журналистът беше обвинен в "заплаха за обществения ред", съобщава още BBC. Лоуен отпътува специално до Турция, за да отрази политическото напрежение и демонстрации.

“Да бъда задържан и депортиран от страната, в която преди това съм живял пет години и към която изпитвам такава привързаност, беше изключително притеснително”, написа в социалните мрежи журналиста и добави, че свободата на печата и безпристрастното отразяване са основни за всяка демокрация.

📣 Some news about me:

Yesterday (Wednesday) I was detained by police in Istanbul, held for 17 hours and then deported from Turkey to the UK. Told I was “a threat to public order”. In the country I lived in - and love.

Journalism is not a crime.

Here’s the BBC’s statement: pic.twitter.com/vhw7BHlbnn