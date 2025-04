Мъск нарече съветника на Тръмп Питър Наваро "идиот"

Илон Мъск нарече един от съветниците на Доналд Тръмп "идиот" в последния спор между милиардера, роден в Южна Африка, и членове на администрацията на президента на САЩ.

Търговският съветник Питър Наваро направи пренебрежителни коментари, насочени към Мъск, в които каза, че той "не е производител на автомобили".

"В много случаи той е сглобител на автомобили", каза Наваро в интервю за CNBC в понеделник. "В много случаи, ако отидете в неговия завод в Тексас, голяма част от двигателите, които той получава, които в случая с EV са батериите, идват от Япония и идват от Китай. Електрониката идва от Тайван", каза Наваро.

"Разликата е, според нашето мислене и според това на Илон, че ние искаме гумите, произведени в Акрон“, продължи Наваро. "Искаме трансмисиите, произведени в Индианаполис. Искаме двигателите, произведени във Флинт и Сагино. И искаме колите, произведени тук."

Мъск каза, че Наваро "е идиот" в публикация в X. "Това, което той казва тук, е очевидно невярно", написа в отговор Мъск. Милиардерът твърди, че "Tesla има най-много автомобили, произведени в Америка" и добави, че "Наваро е по-глупав от чувал с тухли".

Navarro is truly a moron. What he says here is demonstrably false.