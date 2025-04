Бомба избухна пред офис в Атина на компанията, замесена в трагедията Темпе ВИДЕО

Бомба избухна пред атинските офиси на Hellenic Train - компанията, замесена в най-тежката железопътна катастрофа в Гърция, която отне живота на 57 души през 2023 г., съобщи полицията, предаде АФП.

Анонимни обаждания до гръцки медии са предупредили за нападението в близост до една от най-натоварените магистрали в столицата.

Няма данни за ранени и щети в района, който е в съседство с хотели, ресторанти и туристически обекти под наем. Сградата на Hellenic Train също е изглерждала непокътната.

Гръцкият ежедневник "Ефсин" и новинарският уебсайт "Зугла", които са получили обаждане, заявиха, че взривното устройство очевидно е било поставено в заключена с катинар раница, поставена на скутер без регистрационни номера.

Според тях полицейският сапьорски отряд е пристигнал твърде късно, за да детонира устройството, преди то да избухне.

Athens after a bomb planted near the offices of Hellenic Train, Greece’s main railway company, exploded Friday night, authorities said. There were no immediate reports of injuries.

The explosion comes amid widespread public anger over a 2023 railway disaster in which 57 people… pic.twitter.com/oKrASTcRYY