Девет станаха жертвите на стрелбата в Грац, появиха се кадри от атаката ВИДЕО

Броят на жертвите на стрелбата в Грац се увеличи на 9. По първоначални данни са загинали седем ученици и един учител. Стрелецът също се е самоубил.

Според властите нападателят не е имал съучастник и ситуацията вече е "под контрол".

Стрелецът е открил огън в две класни стаи в средното училище в Грац, на улица „Драйершуценгасе“. Появиха се и първите кадри от нападението, като на част от видеата могат да бъдат чути изстрели и писъци, идващи от сградата на училището.

🚨BREAKING: At least 10 people are dead after a GUN MAN goes on a rampage at a school in Graz, Austria.

Eyewitnesses said they heard between 30 and 40 shots.

The identity and the motive of the incident is unclear at this time.

emergency services are on scene. pic.twitter.com/tJjvXQ0huU