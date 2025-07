Подобно на Испания, мащабно спиране на тока в Чехия блокира Прага ВИДЕО

Голямо прекъсване на електрозахранването обхвана обширни райони в Чехия, съобщи операторът на мрежата, което доведе до сериозни нарушения в трафика и временно спиране на метрото в Прага, предаде АФП.

"В момента можем да потвърдим, че има прекъсване на електрозахранването в нашата мрежа", заяви Хана Климова, говорителка на оператора CEPS.

🇨🇿 Massive blackout in the Czechia: parts of the country without electricity

The power outage this afternoon halted trams and metro lines. ATMs stopped, and people were trapped in elevators.

Preliminary reports indicate a substation malfunction in Chodov caused the outage.… pic.twitter.com/bamFx8CljO