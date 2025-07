Илон Мъск обявяви стратегия за нова политическа партия

В петък милиардерът Илон Мъск представи предизборна стратегия за своята хипотетична политическа партия чрез публикация в X, съобщава Axios.

Мъск е най-богатият човек в света и неговите долари биха могли да променят нещата в оспорвани надпревари следващия ноември.

“Денят на независимостта е идеалният момент да се запитате дали искате независимост от двупартийната (някои биха казали еднопартийна) система! Трябва ли да създадем “Американската партия?”, попита последователите си Мъск.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!

Should we create the America Party?