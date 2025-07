Израел унищожи кораба "Галакси лийдър", който бе отвлечен от Хусите с българи на борда

Товарният кораб "Галакси лийдър", който бе похитен през ноември 2023 г. от йеменските хуси заедно с екипажа, в който бяха двама българи - капитанът на плавателния съд Любомир Чанев и старши помощник капитанът Данаил Веселинов, бе унищожен вчера от израелската бойна авиация в йеменското пристанище Ходейда, съобщи израелската армия в официално изявление.

"Изтребители на израелските военновъздушни сили, ръководени от разузнаването, удариха терористични цели на хусите в пристанищата на Ал Ходейда, Рас Иса и Салиф, както и електроцентралата Рас Канатиб", съобщиха Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) в публикация в социалната платформа "Екс".

Според ЦАХАЛ атакуваните обекти са били използвани за прехвърляне на ирански оръжия и за изстрелване на дронове и ракети срещу израелски цивилни.

Израелските военни добавиха, че корабът "Галакси лийдър" е бил оборудван с радарна система, използвана за проследяване на международния корабен транспорт с цел потенциални атаки.

Министърът на отбраната Израел Кац уточни, че при атаката са използвани около 50 ракети и бомби, като преди това е имало предупреждение към населението да напусне пристанищата.

"Галакси лийдър" с българи на борда беше пленен от йеменските бунтовници хуси в Червено море в края на ноември 2023 година. Корабът беше нает от японската компания "Нипон Юсен" (Nippon Yusen), припомня Ройтерс. Автовозът, плавал под флага на Бахамите, бе държан в пристанището на Ходейда в контролираната от хусите северна част на Йемен, след като бойци на групата се качиха на борда му в открито море на 19 ноември. Екипажът беше от 25 граждани на България, Украйна, Филипините, Мексико и Румъния, посочи компанията притежател на плавателния съд "Галакси маритайм" (Galaxy Maritime).

🎥WATCH: IAF fighter jets strike & dismantle terrorist infrastructure belonging to the Houthi terrorist regime at the port of Ras Isa, Yemen. Among the terror targets struck was the merchant ship Galaxy Leader, which was seized by the Houthi regime in November 2023. pic.twitter.com/wsePYbcACk