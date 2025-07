Граймс отново нападна Мъск, социалната му мрежа била “отрова”

Граймс не се поколеба да изрази мнението си като този път нападна социалната мрежа Х, собственост на бившия ѝ партньор Илон Мъск. Певицата на “Genesis“, която използва местоимения “they/them“, за да определи идентичността си, отприщи тирада за недостатъците на социалните медии, казвайки, че онлайн платформите са “отрова“.

“Добре, на практика съм се откъснала от социалните мрежи и завръщайки се тук, е изключително ясно, че това място - и всички тези места - са отрова - затвор от изключително кратки, дълбоко звучащи глупости, прикрепени към някого, които мозъкът ви ще отхвърли. Цялото нещо е театър. Гадно бледо подобие на живот”, гласи негативният пост на Клеър Елиз Буше, истинското име на Граймс.

